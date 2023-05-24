لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنتخب مكتبها..

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وأسفرت عملية الانتخاب حسب ما جاء في بلاغ للبرلمان عن التركيبة التالية:

-رئيس اللجنة : عصام شوشان

-نائب رئيس : عبد الجليل الهاني

-مقرر : عصام البحري الجابري

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الجلسة أهمية دور لجنة المالية والميزانية بالنظر للمهام الموكولة اليها طبقا للنظام الداخلي وخاصة دراسة ميزانية الدولة.

كما أفاد أنه على اللجنة القيام بدورها في وضع التشريعات الضرورية في المجال المالي والاقتصادي لرفع تحديات المرحلة وتحقيق النهوض الاقتصادي.

وذكّر بمضمون الفصل 49 من النظام الداخلي الذي يتعلق بمجال اختصاص لجنة المالية والميزانية والذي يقتضي أن اللجنة تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـقانون المالية، والميزانية، والدين العمومي والقروض والتعهدات المالية للدولة، والعملة والصرف، والنظام الجبائي والجمركي، والقطاع البنكي، وقطاع التأمين.