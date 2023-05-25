كأس إيطاليا: إنتر ميلان يتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي



توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بفوزه امس الأربعاء على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة بملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

ويدين إنتر بالفضل في فوزه للاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين (29 و37) في حين أحرز فيورنتينا هدفه عن طريق نكولاس غونزاليس في الدقيقة الثالثة.

ونجح إنتر الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في جانفي الماضي، في تحقيق لقبه الثاني للموسم الرياضي 2022 – 2023 والثاني على التوالي في البطولة، فيما تأهل الفريق لنهائي رابطة أبطال أوروبا حيث يواجه مانشستر سيتي في العاشر من جوان المقبل.

ورفع انتر رصيده من الألقاب في كأس إيطاليا لتسعة ألقاب متساويا مع نادي روما في حين يبقى يوفنتوس برصيد 14 لقبا في سجلات البطولة وبالمقابل توقف فيورنتينا في ستة ألقاب كان آخرها عام 2001.