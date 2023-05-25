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توزر: تدعيم القطاع الصحي ب07 أطباء اختصاص في انتظار تحول 04 اخرين

2023/05/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

استقبل المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، خلال الأسبوع الجاري، 07 أطباء اختصاص من بين 11 طبيبا تم توجيههم الى الجهة ضمن برنامج تدعيم الجهات الداخلية بطب الاختصاص المنجز من طرف وزارة الصحة، بحسب المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.

وبين صبري ل”وات” أن أطباء الاختصاص باشروا مهامهم في اختصاصات الاشعة وطب النساء والتوليد والانعاش والتخدير وفي طب العيون، في انتظار 04 أطباء سيلتحقون بالمستشفى الجهوي خلال الأيام القليلة منهم أطباء في اختصاصات المعدة وطب القلب.

وبالاضافة الى ألتحاق الأطباء بالمستشفى الجهوي، ستتم برمجة عيادات في بعض الاختصاصات بالمستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش، كلما سمحت الظروف بذلك، وفق ذات المصدر.

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