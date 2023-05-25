قابس: نحو احداث قطب جامعي مشترك بين جامعتي قابس وقفصة

تم، على هامش الزيارة التي قام بها اول امس الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير الى ولاية قابس، امضاء اتفاقية اطارية بين جامعة قفصة وجامعة قابس حول احداث قطب جامعي مشترك.

ويمثل هذا القطب، حسب ما جاء في هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها في موكب انتظم بكلية العلوم بقابس، شبكة أكاديمية وبحثية وتعليمية تشكل اطارا للعمل المشترك في مجالات التكوين والبحث العلمي بين الجامعتين بمختلف المؤسسات والهياكل التابعة لهما.

وتضبط برامج التعاون، حسب الاتفاقية، بمقتضى اتفاقيات خصوصية تشمل نقاط عديدة من بينها اعداد استراتيجية موحدة ومشتركة للتكوين في كل مراحل التكوين (اجازة وماجستير ودكتوراه ) ووضع آليات لحرية التنقل والتكوين لتكوين الطلبة بين المؤسسات التابعة للجامعتين وآليات لحرية التنقل والعمل والتكوين والبحث لاطار التدريس في كل منهما، اضافة الى مشاركة الجامعتين بصفة مشتركة في طلبات العروض المندرجة في اطار المشاريع الدولية.

وتعمل كل من جامعة قابس وجامعة قفصة في اطار هذا القطب، على تطوير منظومة حوكمة مشتركة تشمل منظومة معلوماتية موحدة ومكتبة رقمية ومراكز تطبيقية تكنولوجية وبرنامج تكوين بيداغوجي موجه لاطار التدريس وبرنامج تكوين مشترك لفائدة الاداريين بالجامعتين، وفق الاتفاقية.