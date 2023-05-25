بنزرت: جلسة عمل لمتابعة الوضع الاجتماعي والمهني لاعوان بلدية بنزرت

مثل موضوع النظر في الوضع الاجتماعي والمهني لاعوان بلدية بنزرت، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الخميس، بمقر الولاية، بحضور الطرفين الإداري والاجتماعي التابع للاتحاد الجهوي للشغل.

واكد محضر جلسة العمل، دخول مطلب توفير طبيب الشغل حيز التنفيذ بداية من يوم 29 ماي الجاري، وانه سيتم بخصوص تسوية وضعية عمال الحضائر لمن سنهم فوق 45 سنة، ابرام اتفاقية بين مصالح البلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من يوم 1 جانفي 2024 لدفع مساهمات شهرية للعملة العرضيين الذين تجاوز سنهم ال45 سنة، مع الترفيع في الأجور المسندة لفائدتهم الى حدود الاجر الأدنى المضمون .

وبخصوص المطلب المتعلق بفتح الانتدابات لسد الشغورات، تمت الإشارة، الى انه تم فتح مناظرات لانتداب 38 شخصا بين أعوان وفنيين، وما بين اداريين وعملة واطارات على ان يقع تفعيل الانتداب بداية من شهر أكتوبر المقبل، وبشان مطلب البطاقات المهنية، طالب الطرف النقابي بان تكون في شكل بطاقات عدد من البلديات المجاورة (على غرار بلدية سيدي حسين) في حين تمسك الطرف الإداري للمؤسسة بتطبيق منشور وزير الداخلية الذي يحتوي على مثال مفصل ودقيق للبطاقة المهنية.

كما تم، عقب الاشارة الى تسوية النقطة المتعلقة بصرف مستحقات المنتدبين الجدد والنقطة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وتسوية وضعية تصنيف العملة حسب مقتضيات المدونة المهنية الصادرة في 24 فيفري 2014، الاتفاق على اسناد منحة الاوساخ ومنحة رفع الفواضل بالنسبة للاعوان المنتدبين خلال شهر ديسمبر 2022 بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2023، وسيتم صرف المنحة حالما يتم فض الاشكال بمنظومة “انصاف”، بالتوازي مع تعهد إدارة البلدية بصرف منحة العمل الليلي وادماجها في بطاقة الاجر على غرار البلديات المجاورة في اجالها كل ثلاثة اشهر

وتمت الإشارة، بخصوص الترفيع في المنح الاجتماعية، الى ان مراسلة رئاسة الحكومة تمنع أي زيادة في المنح الاجتماعية على حساب ميزانية البلدية، وانه يمكن الترفيع في المنح على حساب الموارد الذاتية للوداديات، وسيتم عقد جلسة إدارية بحضور الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية ومراقب المصاريف وامين المال الجهوي للنظر في اشكال الفرق في المنح المسندة لاعوان البلديات، واقتراح حلول ملائمة للغرض خلال شهر جوان المقبل، بالتوازي مع تنظيم جلسة عمل مع الودادية في ذات الشهر، للنظر في اليات تطوير موارد ومداخيل الودادية.

يشار ان جلسة العمل دعا اليها الاتحاد الجهوي للشغل وتمت باشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي، وبحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية ايمان الزواوي وثلة من إطارات البلدية، وعن الطرف الاجتماعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل فاطمة الطعملي والكاتب العام للنقابة الأساسية عامر التعبوري وثلة من اعضاده .