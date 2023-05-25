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زغوان: شاب يتعرض للحرق من طرف ثلاثة شبان مجهولين

2023/05/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تعرض شاب في العقد الثاني من عمره، ليلة امس الأربعاء، أثناء عودته من العمل بورشة لإصلاح السيارات بمدينة زغوان، إلى عملية حرق من طرف 3 شبان مجهولي الهوية، بسكب كمية من البنزين على جسده وإضرام النار فيه، لرفضه تمكينهم من المال، وذلك قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقام المتضرر بالارتماء وسط بركة من مياه الأمطار المتجمعة قرب مكان الحادثة، تمكن على إثرها من إيقاف اشتعال النيران وإخمادها قبل نقله من طرف أحد المارة إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وذكر المدير الجهوي للصحة كريم الحسيني لـ”وات” أن الشاب المتضرر أصيب بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الصدر والرقبة، مما استوجب نقله إلى مستشفى الحروق البليغة في بنعروس، لافتا إلى أن حالته الصحية “مستقرة حاليا”

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