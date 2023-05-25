قفصة: فرق الحماية المدنية تتدخّل للمساعدة على مرور العالقين بعدد من الطرقات ولشفط المياه من منازل غمرتها مياه الأمطار

قامت فرق الحماية المدنية بولاية قفصة، الليلة الماضية، بالتدخل بعدد من مناطق الولاية التي شهدت تهاطلات مطرية، لمساعدة عدد من العالقين بالطرقات أو داخل مناطق العمران على المرور، وكذلك لشفط مياه الأمطار التي غمرت عددا من المنازل بالمدن والتجمعات السكنية بتلك المناطق.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية العميد رؤوف مرواني ل”وات” أن فرق الحماية المدنية، تدخلت الليلة الماضية بالمدن والقرى التي شهدت خلال ال24 ساعة الماضية تساقط كمّيات هامّة من المطار، حيث قام الأعوان خاصّة بمساعدة عدد من مستعملي الطرقات داخل وخارج مناطق العمران، ممّن علقوا بسيّاراتهم، على المرور دون تسجيل أي حوادث.

كما شملت تدخلات فرق الحماية المدنية بهذه المدن شفط مياه الأمطار من عدد من المنازل التي غمرتها مياه الأمطار وخاصة بمدن القصر والقطار وقفصة والرديف وأم العرائس .

وحسب بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوّي، فقد تراوحت كمّيات الأمطار التي تهاطلت على ولاية قفصة خلال ال24 ساعة الأخيرة ما بين 33 و 5 ملم، حيث بلغت في معتمدية أم العرائس 33 مم وفي سيدي بوبكر وسيدي عيش 5 مم، فيما بلغت بقفصة الجنوبية 28 ملم وبالقطار وببلخير 30 ملم، وعرفت معتمديات المتلوي وأم العرائس والرديف وقفصة الشمالية والقطار فيضان عديد الأودية بعد تهاطل الأمطاربكمّيات كبيرة.

ودعا العميد رؤوف مرواني خاصة مستعملي الطريق الى عدم المجازفة والمرور بالطرقات التي يرتفع بها منسوب مياه الأمطار، أو بالطرقات المحاذية للأودية ولمجاري المياه، وضرورة التخفيض من السرعة وملازمة الحذر في فترات تهاطل الأمطار.