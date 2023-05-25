ريال مدريد سيختار من بين هالاند ومبابي لإعادة بناء الفريق



ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ستختار بين النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي, أو كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي لإعادة بناء الفريق المدريدي.

ويبحث ريال مدريد عن التعاقد مع المهاجم الذي سيكون خليفة الفرنسي كريم بن زيمة في قادم السنوات. ويبدو أن الأمر سيختصر على التعاقد مع إيرلينغ هالاند أو كيليان مبابي, هذا الاخير الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي حاول ريال مدريد التعاقد معه في السنوات الماضية, حيث كان “المرينغي” قريبا في بعض الفترات من حسم الصفقة, ولكن إصرار باريس سان جرمان على الاحتفاظ بنجمه الفرنسي حال دون تحقيق ذلك الهدف.

وفي المقابل, أثبت إيرلينغ هالاند أثبت للجميع بأنه سيكون أحد أفضل المهاجمين الذين مروا على تاريخ كرة القدم بموسمه الأول المميز مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيلعب نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كيليان مبابي أصبح يفكر في مستقبله الآن في الوقت الذي يبحث فيه ريال مدريد عن مهاجم جديد, لذلك قد تعود قصة مبابي والريال من جديد وهذه المرة قد تتجسد الصفقة الكبيرة المرتقبة منذ مدة.

وخلص نفس المصدر إلى التأكيد أن ريال مدريد بات اليوم أمام خيارين وهما هالاند أو مبابي, ولكن هذه الصفقة قد تتأجل لصائفة 2024