تونس دون مستشفيات..!

أعلنت التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة الدخول بداية من 29 من شهر ماي الجاري في إضراب عام مفتوح أمام وزارة الصحة.

ووفق ما أكده كاتب عام التنسيقية شكري المبروكي فإنّ الإضراب يعود إلى عدم تفعيل محضر الجلسة السابق والقانون الأساسي للأعوان وإنقاذ مؤسّسات الصحة وملفات الفساد في هذا القطاع وملف المنح التي وصفها بالهزلية والتي لن تتغيّر منذ سنوات الستين، وفق قوله.

وشدد المتحدّث في تصريح لاذاعة موزاييك، على وجود بوادر للتوصّل إلى إتّفاق مع الوزارة خلال جلسة تفاوضية ستنعقد غدا، مضيفا أنّه في حال عدم التوصّل إلى إتفاق فإنّ الإضراب سيشمل مبدئيا العيادات الخارجية والتكميلية في مرحلة أولى ثمّ سيشمل بقية الأقسام بما فيها الاستعجالي في مرحلة ثانية، وفق تعبيره .