اقبال العزابي يفجرها: “السنة البيضاء مسؤولية الوزارة”..

اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامّة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، اليوم الخميس 25 ماي 2023، أن أبرز مطالبهم من سلطة الإشراف بخصوص إنهاء قرار حجب الأعداد تتلخّص أساسا في تحسين المقدرة الشرائية وإلغاء التشغيل الهشّ وإيجاد صيغة للتسوية.

وشدّد العزابي في تصريح لاذاعة موزاييك على أنّ حجب الأعداد قضية رأي عام، والحديث عن سنة بيضاء هو مسؤولية وزارة التربية.

كما أكّد أنّه لا تهديد على الامتحانات الوطنية، مشيرا إلى أنّ وزارة التربية لم تُقدّم لهم أيّ حلّ، ولم يتم استدعاؤهم إلى الحوار والتفاوض منذ 3 ماي الجاري.