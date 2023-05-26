قبلي: تواصل انجاز عدد من المشاريع لتعزيز الموارد المائية بالواحات

تواصل دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية انجاز بعض الابار السطحية الباردة او الجوفية الحارة لسد النقص الحاصل في مياه الري وتقريب الدورة المائية بعدد من الواحات، حيث قامت المندوبية سنة 2022 بحفر 6 ابار، وفق رئيسة مصلحة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نعيمة ابراهيم.

وبينت ابراهيم في تصريحها ل”وات” ان الابار شملت بئر عين القزي بمنطقة الطباقة والبئر التعويضية عين صالح بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، الى جانب البئر التعويضية بمنطقة الرابطة وبئر واحة الفردوس بمشروع رجيم معتوق، علاوة على بئر جبيل الجيش وقرعة بوفليجة بصحراء دوز، واشارت الى ان الاعتمادات المخصصة للغرض تراوحت بين 250 الف و350 الف دينار للابار السطحية الباردة، في حين بلغت تكلفة البئر الجوفية الحارة بعين القزي مليونين و450 الف دينار.

واضافت ان هذه الابار ساهمت الى حد بعيد في سد النقص الحاصل في مياه الري ببعض الواحات التي كانت مهددة بالعطش جراء تراجع مواردها المائية، مما ادى الى تباعد الدورة المائية في ري المقاسم، الامر الذي من شانه ان يؤثر على جودة منتوجها من التمور، واشارت الى انه سيتم خلال السنة الجارية حفر بئر عميقة بواحة الازالة بدوز بعد القيام بصدم “اغلاق” البئر الحارة القديمة الموجودة بالواحة بسبب تملحها باعتمادات جملية تفوق 6 ملايين و500 الف دينار

وتشمل مشاريع السنة الجارية، حفر بئر سطحية بكل من واحة سيدي حامد بمنطقة جمنة وواحة بنزيتون من معتمدية قبلي الجنوبية وبئر جوفية حارة بواحة راس العين بقبلي المدينة بعد اعادة نشر طلب العروض للمرة الثانية، مع حفر بئر بواحة دار الكسكسي بذات المدينة، علاوة على حفر بئر تعويضية حارة بواحة ام الصمعة من معتمدية سوق الاحد، علما وان هذا المشروع يشهد حاليا بعض الصعوبات التي تعمل مصالح المندوبية على حلها بالتفاوض مع الشركة التركية المنجزة “صحراء صونداج”

وفي ذات الاطار، تشرف مصالح دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على حفر عدد من الابار المخصصة لتزويد شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالماء الصالح للشراب، حيث تم خلال السنة المنقضية حفر بئر بمنطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية والتي بلغ دفقها 100 لتر في الثانية، لتستغل في مشروع انجاز محطة لتحلية المياه للتجمعات السكانية الغربية بالولاية، كما تم حفر بئر بمنطقة القطعاية من ذات المعتمدية والتى بلغ دفقها 60 لترا في الثانية، مع حفر بئر ثالثة بمنطقة الرحمات من ذات المعتمدية وبلغ دفقها 35 لترا في الثانية، ليتم قريبا اتمام ربطها بمحطة التحلية الموجودة بالمنطقة

وتقوم ذات المصالح بانجاز بعض الابار الخاصة بديوان رجيم معتوق وخاصة بالمشروع الجديد الذي يتم انجازه بمعتمدية الفوار والمعروف بمشروع “المحدث”، حيث تم حفر 3 ابار في حين ستتم صيانة البئر الرابعة التي تم حفرها بذات المشروع بسبب بعض الاعطاب التي طرات عليها