ريال مدريد يعرض ضم هاري كين مقابل هازارد ومبلغ مالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني عرض على نظيره الإنقليزي توتنهام ضم المهاجم هاري كين مقابل الحصول على خدمات البلجيكي إدين هازارد بالإضافة إلى مقابل مادي.

وسينتهي عقد كين البالغ من العمر 29 عاما مع فريق شمال لندن الصيف المقبل ومن المرجح أن تكون هذه آخر فرصة يملكها توتنهام للاستفادة من المهاجم قبل المخاطرة بمغادرته كلاعب حر ويفضلون بيعه لناد خارج إنقلترا.

وتم ربط نجم منتخب إنقلترا بمانشستر يونايتد حيث إن إيريك تن هاغ مدرب الشياطين الحمر يرغب بشدة في التعاقد مع مهاجم ويعتقد يونايتد أن الوضع التعاقدي لكين سيعني أن الصفقة ممكنة خاصة ان هناك موسم واحد متبقى في عقده.

واستمر كين في تألقه في موسم صعب للنادي بتسجيله 28 هدفا في البطولة الإنقليزية (القسم الممتاز) خلف إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي في قائمة الهدافين.

ومنذ قدومه لصفوف الشباب سجل كين 278 هدفًا في 434 مباراة مع توتنهام بما في ذلك 211 هدفا في البطولة الإنقليزية الممتازة ليصبح ثاني هدافي البريميرليغ عبر التاريخ.