سيدي بوزيد: تنفيذ وقفة احتجاجية لمدرسي التعليم الأساسي

شارك عدد من مدرسي التعليم الأساسي، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للتعليم الأساسي، رفضا لما قال انها “مذكرات تهديد وابتزاز صدرت عن المندوبيات الجهوية للتربية إلى مديري المدارس”.

وأوضح عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي لطفي البلغوثي في تصريح ل”وات” ان هذه التحركات الاحتجاجية تأتي اليوم بعد تنفيذ وقفات احتجاجية بالمدارس الابتدائية لمدة ساعة (من التاسعة الى العاشرة)، من اجل تحقيق المطالب الواردة باللوائح المهنية والاتفاقيات السابقة.

وقال ان جامعة التعليم الأساسي “مع الحوار، وتسعى إلى الحصول على اتفاق يلبي حاجيات المدرسين خاصة من الناحية المادية”، واضاف انها “قدمت تصورا تضمن العديد من المطالب الخاصة بقطاع الأساسي وحده، منها منحة الجهد البيداعوجي ومنحة مشقة المهنة”.

ودعا سلطة الإشراف الى “التعامل بجدية مع المطالب، والالتزام بنتائج التفاوض ومحاضر الجلسات للاستجابة لاستحقاقات ومطالب المربين والمربيات”، وذلك قصد تحسين قدراتهم الشرائية والرفع من مستواهم المعيشي، وفق تعبيره.