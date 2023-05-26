سيدي بوزيد: تدعيم المستشفى الجهوي ب5 أطباء اختصاص

تدعّم الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بداية هذا الأسبوع ب 5 أطباء اختصاص، وهم طبيب في التصوير الطبي وطبيب اختصاص قلب وشرايين وطبيب تخدير وانعاش وطبيبين في اختصاص طب النساء، مع وجود مساع لتدعيم اختصاص طب النساء بعنصر ثالث.

وبين والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح ل”وات”، أن الفريق سيقدم اضافة كبيرة في الخدمات الصحية، ويمكن من تغطية النقص الذي يعاني منه المستشفى الجهوي، والذي تم تلافيه من خلال حصة التجنيد سابقا، قبل انتهائها والاضطرار الى نقل عدد من المرضى الى مستشفيات جهوية مجاورة تتوفر على الاختصاصات المفقودة في سيدي بوزيد، واشار الى تواصل النقص على مستوى اطباء الاختصاص والاطار شبه الطبي وأطباء الاستمرار والطب الشرعي في المستشفى الجهوي.

وأفاد في سياق متصل، بأنه تم قبول مشروع تطوير المنظومة الصحية بسيدي بوزيد من طرف الممول (الوكالة الفرنسية للتنمية) يوم 27 أفريل الفارط، وان المشروع حاليا في مرحلة طلب العروض وسيدخل مرحلة انطلاق الدراسة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، على ان تنطلق الاشغال سنة 2025، واشار الى ان مدة الانجاز ستكون 35 شهرا، وانه تمت تسوية الوضعية العقارية للمشروع الذي يعتبر ذو أولوية لفائدة المواطن الذين ملوا الانتظار ونقص الخدمات الصحية في الجهة.