هذا ما أوصى به سعيد رئيسة الحكومة ووزيرة العدل..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة 26 ماي 2023 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي خلال الأيام الماضية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة محاسبة كل من أذنب في حق الوطن والشعب في إطار احترام كامل للقانون.

كما شدّد رئيس الدولة على “ضرورة حياد الإدارة وعدم توظيفها لخدمة أي جهة مهما كانت طبيعتها، مضيفا بأن السلطة والسيادة بيد أبناء الشعب التونسي الذي أحبّه كما قال الزعيم الشهيد فرحات حشاد الذي أوضح، عقب مجزرة النفيضة يوم 21 نوفمبر 1951، بأن السلطة والسيادة ليست لمن يدّعي تمثيل الشعب وليس هواه إلا حبّ أسرّة النفوذ وأبهة الحكم الزائف، وما قاله منذ أكثر من سبعة عقود مازال للأسف حقيقة واقعة اليوم”.

وذكّر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بقول أحد الشعراء ” فلا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السرّ غير القوم في العلن”.