عاجل: الاطاحة بعنصر “داعشي” بصدد التحضير لعمليات إرهابية متزامنة..

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، امس الجمعة 26 ماي 2023، في بلاغ له، أنه تم الكشف بمدينة صفاقس عن عنصر تكفيري مناصر لتنظيم داعش الإرهابي يتحوز على مواد متفجرة وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة، وذلك في إطار عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الإستخبارات والأمن للدفاع، وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه