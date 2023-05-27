وزير التربية يعلن عن قرار هام..#خبر_عاجل

أفاد وزير التربية محمد على البوغديري اليوم السبت، بأنّ مسار المفاوضات سيتواصل مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسيتجدّد بداية من الأسبوع المقبل انطلاق مسار المفاوضات للوصول الى اتفاق ينهي حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية.

وأضاف محمد علي البوغديري في تصريح اعلامي، على هامش تنظيم اللقاء الأول لمنتدى الفكر التربوي بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعي بتونس، أن الوزارة حريصة على الحوار والخروج بحلول واتفاق يرضي جميع الأطراف مثلما حصل مؤخرا مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي والذي أفضى الى الاتفاق الممضي بين الطرفين خلال الأسبوع الجاري والى رفع حجب أعداد الثلاثيتين الاولى والثانية.

وأكّد وزير التربية على أن نجاح مسار التفاوض سيخلق جوّا من الاستقرار يسمح باشراك الاطار التربوي من المعلمين في بناء تونس الغد.

وللاشارة تواصل الجامعة العامة للتعليم الأساسي حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية كحركة احتجاجية لتلبية مطالب مهنية منها الصرف الفورى لمستحقات الأعوان المتعاقدين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية ومراجعة شروط ترسيم الاعوان الوقتيين.