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هكذا رد نقيب الصحفيين على عبير موسي..

2023/05/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

علّق نقيب الصحفيين مهدي ياسين الجلاصي على الوقفة التي نفذها عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسية بالعاصمة.

وفي تدوينة له اليوم السبت 27 ماي 2023، أكد الجلاصي أن نقابة الصحفيين تجنبت ولأشهر طويلة الرد على رئيسة الدستوري الحر عبير موسي والسقوط في فخ استفزازاتها وهجوماتها العقيمة رغم أنها تشن حملة تشويه وتحريض كلها مغالطات وافتراء واتهامات باطلة ضد الهيكل النقابي.

وقال نقيب الصحفيين إن النقابة تجاوزت ‘وقفة’ اليوم برد هادئ، وذلك في الإشارة إلى الصورة التي تم تعليقها اليوم على واجهة مقر النقابة وظهرت فيها عبير موسي رفقة الريس الأسبق زين العابدين بن علي في وجه واحد تحت عنوان ‘لا تجمع…. لا فاشية’.

وتابع قائلا ‘رسالتنا في ذلك واضحة، لا نخشى أي طرف ولا تؤثر فينا الحملات الهستيرية والمسعورة ولن تتمكنوا من ترهيبنا وإخراس أصواتنا بخطابكم الفاشي مهما استعنتم برموز الدعاية والتضليل ومنظومة القمع التي ثار ضدها الشعب التونسي… خطنا واضح: الدفاع على حرية الصحافة والتعبير والمساواة والعدالة والحريات، ضد الفاشية والعنصرية والتمييز والتهميش’.

 

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