فاروق بوعسكر: تقدم انجاز المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ببنزرت بنسبة 40 بالمائة



أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم يسجل أي اشكال بين العمادات أو المعتمديات أو الولايات، منذ انطلاق انجاز المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات، والذي ينجز في كنف الانسجام الكبير بين مختلف مؤسسات الدولة بهدف انجاحه.

وأضاف بوعسكر، في تصريح اعلامي ادلى به اليوم الاثنين، لدى اشرافه على جلسة عمل موسعة بمقر ولاية بنزرت، خصصت لعرض مدى تقدم أشغال الفرق الميدانية المكلفة بانجاز هذا المشروع، أن هيئة الانتخابات سجلت تقدما كبيرا هذا الاتجاه في جميع الولايات ومنها ولاية بنزرت، التي قال إنها سجلت نسبة تقدم تفوق 40 بالمائة في اقل من أسبوع.

وأشاد في هذا الصدد، بالمجهودات التي تقوم بها اللجنة الجهوية وفرق العمل الميدانية، وبالدعم الكبير لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وبقية الأطراف المنخرطة في المشروع، بما يؤكد نجاعة التعبئة المركزية والجهوية والمحلية من أجل انجاح المشروع، وفق تعبيره .

كما أبرز الاهمية التى توليها هيئة الانتخابات لهذا المشروع الوطني، الذي سيفضي لأول مرة في تاريخ البلاد إلى ضبط حدود 2085 عمادة بشكل رسمي ودقيق، فضلا عن ابعاده التنموية ودوره في تحيين السجل الانتخابي وغيرها من الاضافات استعدادا للانتخابات المحلية.

من جهته، ثمن والي بنزرت سمير عبد اللاوي، الدور الايجابي الذي لعبته جميع الهياكل والمصالح في ضبط مختلف الترتيبات المتعلقة بالجوانب اللوجستية والبشرية لعمل الفرق الميدانية واللجان المحلية، مؤكدا أهمية هذا المشروع الوطني في ارساء “خارطة ادارية متكاملة للجمهورية التونسية” على حد تعبيره، من شانها مزيد تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على انجاح المواعيد الانتخابية القادمة.

يذكر أنه تم خلال الجلسة، استعراض ما انجز من خطة العمل الجهوية والمحلية التي تم ضبطها للغرض، فضلا عن الوقوف على جملة الإشكاليات المسجّلة والحلول المناسبة لها، والاطلاع على سير عمل قاعة العمليات التي تم تخصيصها بمقر الولاية لمتابعة أشغال فرق العمل الميدانيـة، وإعداد البطاقات الوصفية للعمادات ومحاضر عمليات التقسيم، ومتابعة سير عمل احدى الفرق الميدانية الفنية بمعتمدية بنزرت الشمالية.

يشار الى أنه حضر جلسة العمل بالخصوص كل من نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، وثلة من الاطارات الأمنية والعسكرية والمديرين الجهويين والعمد وممثلي المؤسسات العموميـة المعنية بهذا المشروع الوطني، الى جانب أعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت.