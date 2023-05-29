تشيلسي يتعاقد مع بوكيتينو مدرب توتنهام السابق

أكد تشيلسي الانقليزي اليوم الاثنين تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق لقيادة الفريق في الموسم الجديد ولمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وسيتولى بوكيتينو (51 عاما) المسؤولية خلفا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد بدءا من أول جويلية القادم.

واحتل تشيلسي المركز 12 في البطولة الممتازة الموسم المنقضي.

وقال ملاك تشيلسي في بيان “ماوريسيو هو مدرب من طراز رفيع، ويملك سجلا مذهلا و نحن نتطلع إلى وجوده معنا”.

واشتهر بوكيتينو، الذي يفضل الضغط العالي واللعب الهجومي، برعاية اللاعبين الشبان وقاد ساوثامبتون لاحتلال المركز الثامن في أول موسم كامل يمضيه في إنقلترا قبل تولي مسؤولية توتنهام في 2014.

وسيكون المدرب الأرجنتيني مطالبا بتحقيق انتفاضة في تشيلسي.

وفاز الفريق اللندني برابطة أبطال أوروبا في 2021 لكنه أنهى الموسم خالي الوفاض واحتل أسوأ مركز للفريق في الدوري منذ موسم 1993-1994، عندما جاء آنذاك بالمركز 14 مع جلين جودل، رغم إنفاق ملاك النادي ببذخ لضم لاعبين.

وأصبح بوكيتينو ثالث مدرب بدوام كامل يقود تشيلسي منذ انتقال ملكية النادي إلى كونسورتيوم بقيادة تود بولي والمدعوم من شركة كليريك كابيتال.

وعند تعيين لامبارد لقيادة تشيلسي، قال ملاك النادي إنه سيكون في مهمة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب آخر بدوام كامل.

وخسر تشيلسي ثماني مرات في 11 مباراة تحت قيادة لامبارد واحتل المركز 12 في الدوري، ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد الخروج من دور ربع النهائي لرابطة الأبطال.