عاجل: سعيد يفتح النار على هؤولاء..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة شدد على سيادة الدولة التونسية وعلى ضرورة التعامل الندّ للندّ خاصة وأن بعض الأقلام في المدة الأخيرة مازال أصحابها يهزّهم الحنين إلى خطب جيل فرّي Jules Ferry.

وأكد قيس سعيد على تمسّك تونس بعلاقاتها الإستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة.

وذكّر على صعيد آخر، بالمبادرة التي كان تقدّم بها بخصوص تنظيم قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التي لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها فضلا عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية.