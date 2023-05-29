جريمة مروعة تهز صفاقس..#خبر_عاجل

جدت مساء اليوم الإثنين 29 ماي 2023، جريمة قتل ذهب ضحيتها مهاجر من دول جنوب الصحراء وذلك بطريق المهدية كلم 10 بصفاقس.

والمشتبه به هو الآخر مهاجر من دول جنوب الصحراء وفق ما افاد به فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1

في تصريح لموزاييك.

وأضاف نفس المصدر أنه تم فتح بحث تحقيقي في الجريمة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد للوقوف على اسباب الجريمة وملابساتها.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الحفارة بصفاقس شهدت قبل أيام قليلة جريمة قتل ذهب ضحيتها مهاجر غير نظامي بينيني الجنسية من مواليد 1992 متأثرا بإصابات خطيرة بأنحاء متفرقة من الجسم إلى جانب إصابة 5 اخرين من نفس الجنسية بجروح وذاك خلال مداهمة المنزل الذي يقطنون به من قبل شبان تونسيين.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والعنف والسرقة وتم تعهيد الفرقة العدلية بمنمطقة الأمن بصفاقس الشمالية بالبحث فيها وتتبع الجناة.

وتم القاء القبض على 5 شبان أحدهم يبلغ من العمر 17 سنة وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقة إيداع بالسجن بحق 3 من هؤلاء المتهمين مقابل تحصن مجموعة أخرى بالفرار.