عاجل/بعد ارتفاع منسوب مياه هذا الوادي: تنبيه لمستعملي هذه الطريق..

تم مساء اليوم الاثنين 29 ماي 2023 قطع الطريق بين منطقة سيدي عبيد و بوسالم بسبب ارتفاع منسوب وادي تاسة و غمره للجسر المرتكز على الوادي.

وأصدرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة بلاغا أكدت فيه أنها تعلم مستعملي الطريق وانه بداية من الساعة 20:00 مساءا تم قطع حركة المرور بالطريق الجهوية 75 e2 نقطة كيلومترية 13 منطقة سيدي عبيد من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة نتيجة ارتفاع منسوب المياه بوادي تاسة.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع العلامات المرورية اللازمة الدالة على انقطاع الحركة و يمكن المرور عبر الطريق الجهوية 60 في اتجاه بوسالم ثم جندوبة و نبهت إلى خطورة المجازفة.