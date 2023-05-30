كأس الملك سلمان للأندية العربية: المدرب التونسي طارق الجراية يقود أهلي طرابلس الليبي إلى دور المجموعات

تأهل فريق أهلي طرابلس الليبي إلى دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه النهضة العماني، مساء امس في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “مجمع البريمي الرياضي”، في إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

وتفوق أهلي طرابلس الذي يدربه التونسي طارق الجراية على نادي النهضة بنتيجة (4- 2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد فوزه (4- 2) في مباراة الذهاب التي أقيمت على “ملعب شهداء بنينا” في بنغازي.

وبهذا التأهل يلتحق الفريق الليبي بمنافسات المجموعة الثانية من البطولة والتي تضم فرق السد القطري والهلال السعودي والوداد المغربي.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية من البطولة في السعودية بداية خلال الفترة من بين 20 جويلية و 5 أوت المقبلين.