بالأرقام/بفضل الأمطار الأخيرة: مؤشر ايجابي لايرادات السدود..

أفاد المرصد الوطني للفلاحة بأنه قد تم تسجيل مؤشر إيجابي للإيرادات الجمليّة للسدود لشهر ماي 2023 (إلى موفى يوم 28 من الشهر نفسه)، مقارنة بمعدل الإيرادات الشهرية بحوالي 113،3 مليون متر مكعب مقابل 75،4 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن سد ملاق و سد سجنان و سد سيدي البراق فاقت ايراداتهم المعدل الشهري.

وأضاف المرصد على صفحته الرسمية بالفيسبوك أن المخزون الجملي للسدود قدّر إلى حدود التاريخ نفسه بـ716،6 مليون متر مكعب من المياه مقابل 1136،5 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022.

وتتوزع نسبة امتلاء السدود إلى 36،5 بالمائة في الشمال و11،3 بالمائة في الوسط و9،2 بالمائة في الوطن القبلي.