إنتر ميلان يفاوض نجم الريال فيرنانديز ناتشو



يحاول نادي إنتر ميلان الايطالي الحصول على خدمات ناتشو فيرنانديز احد اللاعبين المميزين في صفوف ريال مدريد الاسباني خلال الموسم المقبل حسب ما اكدته تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء.

وينتهي عقد ناتشو فيرنانديز مع “الميرنغي” في صيف 2023 وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا لأي ناد.

واشارت ذات المصادر “لا يزال مستقبل ناتشو مفتوحا ولم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر من النادي الملكي لبدء مفاوضات التمديد”.

وأضافت “تواصل إنتر مع ناتشو لفهم شروط الصفقة المجانية المحتملة لكن حتى الآن لم يتفق الطرفان على أي شيء. كما أن المفاوضات بينهما ليست في مرحلة متقدمة”.

ويسعى إنتر للتعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل ميلان سكرينيار الذي وقع لباريس سان جيرمان في صفقة مجانية.