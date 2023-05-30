أريانة : أمطار غزيرة بقلعة الأندلس والحماية المدنية تتدخل لشفط المياه من عدد من المنازل

شهدت مدينة قلعة الأندلس التابعة لولاية أريانة، ظهر اليوم الثلاثاء، نزول كميات غزيرة من الأمطار في وقت وجيز تسببت في تسرب المياه إلى عدد من المنازل، وفي قطع الطريق الرابطة بين قلعة الأندلس وأوتيك الجديدة.

ووفق ما أفاد به /وات/ المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة جمال الورفلي، شهدت المدينة نزول 61 مم في ظرف ساعة ونصف دون انقطاع ما أدى إلى تسرب المياه إلى حوالي 12 منزلا بشارع الحبيب بوقطفة.

وأضاف أن وحدات الحماية المدنية تدخلت تحت إشراف اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وبمعاضدة بلدية المكان ووزارة التجهيز والديوان الوطني للتطهير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على مستوى النهج المذكور وتمكنت إلى حدود الساعة السابعة مساء من شفط المياه من ثمانية منازل، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لشفط المياه من بقية المنازل المتضررة التي سيتم الانتهاء منها في حدود التاسعة ليلا، وفق قوله.

من جهته، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير، في اتصال هاتفي ب/وات/، بأن مياه الأمطار غمرت ساحة الرميلة وسط المدينة وأول شارع “حوال الوادي” الرابط بين أوتيك الجديدة وقلعة الأندلس.