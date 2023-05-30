هذا ما قدره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..

قررت الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف العسكريّة، اليوم الثلاثاء، حجز ملفّ النائب السابق ورئيس ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدّين مخلوف المتهم فيها بـ “التطاول على القضاء العسكري” للتّصريح بالحكم في جلسة يوم 13 جوان 2023، وفق ما أفاد به المحامي سمير ديلو.

وأضاف ديلو في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد قضت في 20 جانفي 2023 بسجن سيف الدين مخلوف 14 شهرا مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لخمسة أعوام، قام المعني بالأمر بالتعقيب على الحكم ليتم لاحقا إعادة نشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيها بواسطة هيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.

وتعود أطوار القضية إلى يوم 21 سبتمبر 2021، أثناء حضور سيف الدين مخلوف بصفته محاميا لإنابة النائب السابق نضال السعودي، الأمر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد لكون مخلوف في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما أوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها.

وقالت إدارة القضاء العسكري إن سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت في جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين عدم سماع الدعوى و14 شهرا سجنا، حيث قضت بسنة وشهرين مع النفاذ العاجل في حق سيف الدين مخلوف (14شهرا) وفي حق مهدي زقروبة 11 شهرا مع النفاذ العاجل و 5 سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحاماة.

كما أصدرت نفس الدائرة أحكاما بسجن نضال سعودي 7 أشهر وماهر زيد 5 أشهر مع النفاذ العاجل في حقه ومحمد العفاس 5 أشهر وقضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.