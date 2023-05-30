عاجل/تنبيه للمواطنين: انقطاع حركة المرور بهذه الطرقات..

أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، انه وعلى اثر نزول كميات هامة من الامطار ببعض ولايات الجمهورية فقد سُجل انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية :

*الطريق الجهوية رقم 85 الرابطة بين سبيبة / حاجب العيون مستوى خنقة الزقالاس ( سبيبة) بسبب فيضان وادي الحطب (لا يمكن تحويل حركة المرور).

*الطريق الجهوية رقم 84 الرابطة بين سبيطلة، العيون مستوى عمادة البرك ( العيون ) بسبب فيضان وادي البرك (لا يمكن تحويل حركة المرور).

*الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين تالة فوسانة مستوى حانوت الكامل ( فوسانة) بسبب فيضان وادي قرقور (يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 17 تالة).

*الطريق المعبدة وغير المرقمة الرابطة بين العلاء / حاجب العيون مستوى حاجب العيون بسبب فيضان وادي زرود (يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية).

الطريق المعبدة وغير المرقمة الرابطة بين العلاء حفوز مستوى مرق الليل بسبب فيصان وادي مرق الليل (يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية).

وعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغها إلى الاتصال بادارة عمليات الحرس على الأرقام التالية 71960448 + 71963512.

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.