المنتخبان الفرنسي والألماني في مواجهة ودية في سبتمبر المقبل

أعلنت الجامعة الفرنسية لكرة القدم أن منتخب بلادها سيلاقي نظيره الألماني في مباراة دولية ودية في 12 سبتمبر المقبل بمدينة دورتموند وذلك قبل أقل من عام على استضافة الأخيرة لكأس أوروبا /يورو 2024/.

وستقام المباراة على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بعد خمسة أيام من استقبال فرنسا لمنتخب جمهورية ايرلندا في السابع من الشهر ذاته على ملعب “بارك دي برانس” في تصفيات كأس أوروبا للأمم.

وكان المنتخبان الفرنسي والألماني قد تقابلا للمرة الأخيرة في 15 جوان 2021 في ميونيخ خلال كأس أوروبا الأخيرة، وفازت آنذاك فرنسا بهدف لصفر في افتتاح الدور الأول.