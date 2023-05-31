غلطة سراي يفوز بالبطولة التركية للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه

سجل ماورو إيكاردي هدفين وأضاف باريش ألبر يلماز وسيرجيو أوليفيرا هدفين آخرين ليحقق غلطة سراي لقب البطولة التركية لكرة القدم للمرة 23 في تاريخه بعد فوزه 4-1 على أنقرة غوجو في المباراة قبل الأخيرة للموسم يوم الثلاثاء.

وحقق الفريق الذي يتخذ من إسطنبول مقرا لقب البطولة للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

ومنح إيكاردي المقدمة لغلطة سراي بعد سبع دقائق لكن المهاجم ميلسون تعادل لأنقرة غوجو بعد تسع دقائق أخرى قبل أن يسجل المهاجم الأرجنتيني هدفه الشخصي الثاني قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وأضاف يلماز الهدف الثالث لغلطة سراي في الدقيقة 73 وضمن سيرجيو أوليفيرا الفوز لفريقه بعدما سجل الهدف الرابع بعدها بخمس دقائق.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 82 نقطة متقدما بخمس نقاط على فناربخشه، ثاني الترتيب، الذي فاز 2-صفر على مضيفه أنطاليا سبور.

ويلعب غلطة سراي أمام فناربخشه في الجولة الأخيرة للموسم يوم الأحد.

ويحتل بشيكطاش، الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له أيضا، المركز الثالث وله 74 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور حامل اللقب الموسم الماضي في المركز الخامس.