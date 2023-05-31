قبلي: الشروع في تنفيذ مشروع تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية

شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي في تنفيذ مشروع تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية وضبط الناخبين بكل دائرة، وذلك بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الاراضي اضافة الى المعهد الوطني للاحصاء

واوضح المنسق الجهوي للهيئة العليا للانتخابات عبد الجبار جديد لصحفي “وات” ان عملية تحديد الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين بكل دائرة تتم وفق ما حدده المرسوم عدد10 الصادر في 8 مارس 2023 والذي ينص على ان كل عمادة تعتبر دائرة انتخابية مع تقسيم المعتمديات التي بها اقل من 5 عمادات الى 5 دوائر انتخابية، مشيرا الى ان هذه العملية تمثل مرحلة مفصلية في انجاح الانتخابات المحلية باعتبار ان كل دائرة تمثل انتخابات لحالها بترشحاتها ونتائجها وهو ما يقتضي الرسم الدقيق لحدود هذه الدوائر

وذكر ان ولاية قبلي تضم 7 معتمديات بها 43 عمادة، واكد عدم وجود اية اشكاليات في تقسيم المعتمديات، باستثناء معتمدية رجيم معتوق، حيث تضم معتمدية قبلي الشمالية 10 عمادات وبها 10 دوائر انتخابية، كما توجد بمعتمدية قبلي الجنوبية 9 عمادات وبها 9 دوائر انتخابية، في حين توجد بمعتمدية سوق الاحد 7 عمادات وبها 7 دوائر انتخابية ، وتوجد بمعتمدية دوز الشمالية 5 عمادات وبها 5 دوائر انتخابية، وبمعتمدية دوز الجنوبية 5 عمادات وبها 5 دوائر انتخابية، الى جانب وجود 5 عمادات بمعتمدية الفوار وبها 5 دوائر انتخابية، ليكون الاستثناء الوحيد بمعتمدية رجيم التي تضم عمادتي رجيم معتوق والمطروحة وهو ما يقتضي من الهيئة تقسيم هذه المعتمدية الى 5 دوائر انتخابية تتلائم مع الخاصيات الديمغرافية للسكان حيث ان المقترح الاولي للهيئة يشير الى انه سيتم اعتبار عمادة المطروحة دائرة انتخابية لحالها في حين سيتم تقسيم عمادة رجيم معتوق الى 4 دوائر انتخابية