عملية ضبط الحدود الترابية للعمادات بولاية الكاف تقدمت بنسبة تفوق 30 بالمائة

تقدمت عملية المسح الترابي للدوائر الانتخابية في العمادات بولاية الكاف في وقت وجيز بنسبة تفوق 30 بالمائة، وفق ما صرح به اليوم الاربعاء لمراسل (وات)، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد نوفل الفريخة، في إطار الزيارة عمل أداها الى الجهة على رأس وفد من هيئة الانتخابات.

وتوقع الفريخة الانتهاء من عملية ضبط الحدود الترابية للعمادات بولاية الكاف، في إطار المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية يوم 21 جوان القادم، على حد قوله.

كما صرح في هذا السياق، بأن الهيئة أضافت أربع دوائر انتخابية جديدة بكل من الكاف الشرقية والطويرف والقلعة الخصبة، استجابة لما جاء في المرسوم الرئاسي عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجلس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي ينص على ضرورة ألا يقل عدد الدوائر الانتخابية بكل معتمدية عن خمس دوائر.

وبين أن عملية ضبط الحدود الترابية للعمادات تمت في كنف الحوار بين جميع الاطراف المتدخلة، بما مكن من تجاوز بعض الإشكاليات البسيطة المتصلة بالخصوص بتحديد المجالات الترابية بالنسبة الى العمادات المتلاصقة، على حد تعبيره.

يشار الى أن هذا المشروع الوطني، سيفضي الى احداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق.