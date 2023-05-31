قفصة: رصد 86 عملية ربط عشوائي بشبكة جلب وتوزيع مياه الشرب منذ بداية العام الجاري



أسفرت حملات ميدانية لمقاومة ظاهرة الربط العشوائي بقنوات توزيع وجلب مياه الشرب بولاية قفصة عن رصد عشرات المخالفات في إستعمال مياه الشرب بطريقة غير شرعية وخاصة لأغراض الرّي الفلاحي.

وفي تصريح، اليوم الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، كشف رئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقفصة، محمد بنعاسي، أنّ فرقا ميدانية تابعة لهذه الشركة وللأمن الوطني، كثّفت منذ بداية السنة حملات مقاومة والتصدّي لظاهرة الرّبط العشوائي وسرقة مياه الشرب وإستعماله لأغراض الريّ الفلاحي، مضيفا أنّ هذه الحملات أسفرت إلى حدّ الآن عن رصد ما لا يقلّ عن 86 مخالفة في إستعمال مياه الشرب بطريقة غير قانونية.

ويقوم هؤلاء المخالفين، والذين حُرّرت بشأنهم محاضر أُحيلت على القضاء، بسرقة مياه الشرب لرّي مُستغلاّتهم الفلاحية وغاباتهم, بواسطة الرّبط المباشر بالقنوات الرئيسية لجلب وتوزيع هذه المياه المُخصّصة للشرب، أو من خلال تعطيل العدّادات، وهو ما يتسبّب، حسب هذا المسؤول، في الإنقطاعات المُتكرّرة بعدد من مناطق الولاية، وفي عدم إنتظام التزوّد بالماء في مناطق أخرى.

وسُجّلت هذه المخالفات خاصّة بواحة قفصة الجنوبية، وبمعتمديات أم العرائس، والرديف، والمتلوي، وكذلك بمعتمدية المظيلة، حيث تفطّن فريق ميداني لمقاومة الرّبط العشوائي إلى قيام فلاّح بريّ 5 هكتارات من أشجار الزيتون والنخيل بواسطة مياه الشرب المُخصّصة لتزويد سُكّان المدينة بهذا المرفق الحيوي، وذلك من خلال الربط العشوائي بقناة الجلب الرئيسية للمياه.

وقدّر رئيس إقليم شركة توزيع المياه بقفصة كمّيات مياه الشرب التي إستغلّها هذا الفلاّح لرّي غراساته بنحو 3 لترات في الثانية مُتأتية من قناة الجلب الرئيسية ذات تدفق قدره 50 لتر في الثانية.