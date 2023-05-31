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إحباط 27 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 688 مجتازا في اليومين الاخيرين

2023/05/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل، يومي 29 و30 ماي الجاري، من إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 656 مجتازا (522 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و134 تونسيا )، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق بلاغ نشره اليوم الاربعاء، المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

كما أورد الجبابلي، أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت ليلة أمس الثلاثاء، من احباط عملية إبحار خلسة ونجدة
وإنقاذ 32 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، إثر تعرض مركبهم للغرق، مضيفا أنه تم انتشال 4 جثث وإحالتها على ذمة الطبيب الشرعي للتعرف على هوياتهم.

وذكّر بأن الإدارة العامة للحرس الوطني، تضع الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين، للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.

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