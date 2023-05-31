عاجل/بعد الاعتداء على مدرب الفريق بالحجارة: الافريقي يصدر بلاغ هام ويكشف..

قال النادي الإفريقي في بلاغ على حساب الفريق بفيسبوك إنّ مدرّبه سعيد السايبي سيبقى تحت المراقبة في مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس “تحسبا لأي مضاعفات”، جراء الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الرأس خلال مباراة الفريق أمام الأولمبي الباجي، والتي وصفها النادي ”بالخطيرة”.

وأوضح النادي أنّ مدربه سعيد السايبي تعرّض إلى إصابة ”خطيرة” بعد رميه بمقذوفة صلبة على مستوى الرأس، ليتم نقله إلى المستشفى الجهوي بباجة أين تلقى الاسعافات الاولية قبل أن يتمّ نقله الى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس لاجراء الفحوصات الطبية والتدقيق في نوعية الاصابة باجراء الكشوفات اللازمة.