هذا فحوى لقاء سعيد بعدد من الأساتذة الجامعيين..

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء 31 ماي 2023 بقصر قرطاج، على اجتماع مع عدد من الأساتذة الجامعيين تم خلاله تناول جملة من المواضيع ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وتطرّق اللقاء مطوّلا إلى ملف مقاومة الفساد الذي لا يزال مستشريا في عديد القطاعات وضرورة محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه.

وتناول اللقاء بالدرس، كذلك، الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي.

كما تم التطرق، أيضا، إلى ملفات الأمن الغذائي والطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات خاصة إذا كانت تثقل كاهل الدولة والمواطن دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها، فالميزان التجاري مختل بدرجة كبيرة نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجني منها المواطن إلا مزيد الفقر والإملاق.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على ضرورة التعويل على الذات مؤكّدا على أن الحل يكمن في العمل وخلق الثروة ومساهمة كل الأطراف مساهمة حقيقية تقوم على الشعور المفعم بالمسؤولية وبالانتماء للوطن وبحق كل التونسيين والتونسيات في أن يعيشوا محفوظي الكرامة في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.

وقد شارك في هذا الاجتماع كل من:

• محمد بوحاري، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• فاطمة الشرفي، أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• الحبيب زيتونة، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• عرفات فاروخ، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• فيصل بن عامر، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• سمير عبد الحفيظ، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• أمل ساسي تمر، أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• حمادي فريخة، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• رضا الشكندالي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل،

• فريال ورغي، أستاذة تعليم عالي بمدرسة العلوم الاقتصادية والتجارية بتونس،

• ماهر قصاب، أستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس،

• هالة بن حسين، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

• محمد قريعة، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للتصرف بتونس،

• فاتن الوكيل، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للتصرف بتونس،

• عبد القادر بودريقة، أستاذ محاضر بمعهد الدراسات العليا التجارية بتونس.