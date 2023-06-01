عاجل/بعد الاعتداء على مدرب الافريقي بالحجارة: القضاء يتدخل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة بفتح الأبحاث اللازمة بخصوص أحداث مباراة النادي الإفريقي والاولمبي الباجي في ملعب ”بوجمعة الكميتي” بباجة، وإصابة مدرب النادي الافريقي مع الاذن بفتح بحث بخصوص ما ورد من تصريحات اعلامية صادرة عن المدرب المساعد ومسؤول بالأولمبي الباجي حول ” ملابسات” المقابلة التي تم ايقافها أمس بقرار من الحكم.

ووفق ما أكده مصدر قضائي لموزاييك فانه على اثر إصابة مدرب النادي الافريقي سعيد السايبي تمّ تعهيد فرقة الشرطة العدلية بباجة بالأبحاث اللازمة ، حيث تقرر الاحتفاظ بشاب على ذمة البحث، بعد أن أفاد عدد من الشهود بأنه هو الذي رشق مدرب الافريقي بمادة صلبة ” حجارة”.

ومن جهة ثانية تقرر فتح بحث ثان لدى الشرطة العدلية بباجة حول ما أدلى به المدرب المساعد ومسؤول من الأولمبي الباجي حول ” كواليس” المقابلة والاتهامات التي وجهاها الى مسؤولين بالافريقي حول ” شبهات محاولة الارشاء” وغيرها من الاتهامات.