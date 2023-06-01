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مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين مستقبل المرسى وقوافل قفصة يوم السبت

2023/06/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم أنّ المبارة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2022 – 2023، ستجرى دون حضور جمهور.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المستقبل الرياضي بالمرسى و القوافل الرياضية بقفصة يوم السبت 3 جوان الجاري في ملعب فرحات حشاد باريانة، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وفي صورة انتهاء المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.
يذكر أنّ المستقبل الرياضي بالمرسى ضمن صعوده الى الرابطة المحترفة الأولى، بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى في الصدارة بـ 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني شبية القيروان، حققها من 14 انتصارا و 5 تعادلات مقابل 3 هزائم.

وأحرز الخط الأمامي لفريق الضاحية الشمالية، في 22 جولة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الثانية، لـ 39 هدفا بينما قبل خط دفاعه 13 هدفا.
أمأ القوافل الرياضية بقفصة فقد ضمن بدوره الاتحاق بفرق النخبة، بعدما أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الأول برصيد 50 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النادي الرياضي لحمام الأنف صاحب المركز الثاني ، جمعها من 15 فوزا و 5 تعادلات، مقابل هزيمتين.

وتمكن هجوم قوافل قفصة، طيلة منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال هذا الموسم، من تسجيل 32 هدفا، في حين قبل خط دفاعه 12 هدفا.

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