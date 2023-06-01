تطاوين: تسجيل كميات هامة من الامطار ساعدت على نماء الكساء النباتي وري الاشجار المثمرة والزياتين

اكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين المنجي شنيتر لصحفي “وات”، اهمية الامطار التي شملت مختلف مناطق الولاية مساء امس الاربعاء، دون تسجيل اي اضرار في الجسور والطوابي، رغم انحدار عدد من الاودية ولا سيما وادي القمح وسط المدينة تطاوين والوادي الذي يشق مدينة البئر الاحمر، كما تم تسجيل نزول كميات هامة من “التبروري” على مستوى منطقة رمثة من معتمدية تطاوين الشمالية وشمال معتمدية رمادة دون الابلاغ عن اضرار تذكر.

وذكر شنيتر ان المندوبية تعهدت خلال الايام القليلة الماضية بعدد من الفساقي العمومية بمعتمدية غمراسن، مما وفر مخزونا اضافيا من مياه الامطار ستكون مدخرا للرعاة ونقاط مياه اضافية متاحة لمتساكني المنطقة.

واستبشر الفلاحون ولا سيما مربو الماشية، بهذه الامطار التي من شانها تقليص عبء كلفة الاعلاف حيث ساعدت على نماء الكساء النباتي لحوالي مليون ونصف المليون هك من المراعي الطبيعية في منطقتي الوعرة والظاهر، كما اكدوا اهمية هذه الامطار على غابات الزياتين والاشجار المثمرة عموما بعد عدة سنوات من الجفاف الذي اثر سلبا على مساحات شاسعة منها، ما دعا وزارة الفلاحة الى تخصيص اعتماد لري الزياتين شديدة التاثر بالجفاف خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين.

يذكر ان كميات الامطار المسجلة، بلغت خلال ال24 ساعة الماضية في البئر الاحمر 31,5 ملم، وتطاوين الجنوبية 27 ملم، وغمراسن 22 ملم، وتطاوين الجنوبية 19 ملم، ورمادة 9 ملم وبني مهيرة 1 ملم، وذهيبة 0,5 ملم، وعموما تراوح مجموع الكميات المسجلة منذ غرة سبتمبر الماضي من حوالي 41 ملم في رمادة الى 125 ملم في معتمدية تطاوين الجنوبية، وفق بيانات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية