أمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات..الرصد الجوي يحذر..#خبر_عاجل

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي ان التقلبات الجوية متواصل كما تبين اخر صور القمر الاصطناعي لنشاط السحب الرعدية ..

وقال الغنوشي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: “غيث مستمر هطوله بالشمال والوسط ومحليا الجنوب..

امطار رعدية مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة..

امطار تكون بكميات هامة في حيز زمني وجيز وقد تتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة على غرار ما شاهدنا امس خصوصا بعد تشبع الارض بمياه التساقطات المسجلة الفترات السابقة ..

الحذر مطلوب بالنسبة للمناطق القريبة من مجاري الاودية..”