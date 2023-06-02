اليويفا: مارتشينياك سيظل حكما لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية



قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة إن الحكم البولوني سيمون مارتشينياك سيدير نهائي أبطال أوروبا بعد أن اعتذر عن المشاركة في حدث مرتبط بحركة يمينية متطرفة.

وكان اليويفا يحقق في مشاركته في حدث أقيم في كاتوفيتسي يوم الاثنين الماضي، قائلا إنه “يبغض القيم التي تروج لها الحركة”، لكنه سيدير النهائي بعد اعتذار وتوضيح من هيئة مناهضة للتمييز.

وقال مارتشينياك في بيان “أريد أن أعبر عن اعتذاري الشديد عن مشاركتي وأي ضرر أو ألم قد يكون سببه ذلك”.

وأضاف “بعد تفكير وإجراء مزيد من التحقيقات، أصبح من الواضح أنه تم تضليلي بشدة ولم أكن مدركا تماما للطبيعة الحقيقية للحدث المعني وانتماءاته. لم يكن لدي علم بأنها مرتبطة بحركة بولندية يمينية متطرفة. إذا كنت على علم بهذه الحقيقة، لكنت رفضت الدعوة بشكل قاطع”.

ومارتشينياك (42 عاما) أحد أفضل الحكام في أوروبا وأدار أيضا نهائي كأس العالم في قطر عندما فازت الأرجنتين على فرنسا.

وخلال التحقيق قال ال”يويفا” إنه تواصل مع منظمة غير حكومية تابعة لشبكة تقاوم التمييز في كرة القدم الأوروبية.

وقال اليويفا “(لقد) أثاروا المخاوف الأولية بشأن مشاركة مارتشينياك في الحدث. لقد طلبوا أن يظل السيد مارتشينياك حكما للمباراة النهائية لرابطة الأبطال، مؤكدين بشدة أن حرمانه من إدارة المباراة من شأنه أن يقوض الترويج لمناهضة التمييز”.

ويواجه مانشستر سيتي فريق إنتر ميلان في نهائي أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول يوم السبت المقبل.