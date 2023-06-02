توزر: دورة تكوينية حول “حقوق الانسان ومقاربة النوع الاجتماعي” بمشاركة 100 امرأة

تحتضن مدينة توزر، اليوم الجمعة وغدا السبت، فعاليات دورة تكوينية بعنوان “حقوق الانسان ومقاربة النوع الاجتماعي” لفائدة 100 امرأة من الناشطات في الجمعيات، وخريجات الجامعة، والعاطلات عن العمل، والحرفيات، وهي الدوة التكوينية الأولى ضمن مشروع دعم مناهضة العنف المسلّط على النساء من خلال الحوار ودعم القدرات المتواصل من 2022 والى غاية 2025 بتمويل الشبكة الاورومتوسطية للحقوق وبالشراكة مع وزارة المرأة والاسرة.

وتعمل هذه الدورة التكوينية على توعية النساء في الولايات المدرجة في المشروع المذكور، وهي ولايات توزر، وسيدي بوزيد، وجندوبة، والقيروان، حول حقوقهن في مقاربة شاملة وكونية لحقوق الانسان، حسب تصريح منسقة المشروع، صفاء الذوادي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبيّنت الذوادي أنه تتم خلال الدورات التكوينية الاستعانة بخبراء من أجل عرض الإطار القانوني الدولي والوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء، ومرافقتهن ضمن برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الآليات التي تجعلهن واعيات بموضوع مناهضة العنف والحماية منه، وتحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي للنساء.

ويتم العمل خلال هذه الدورات أيضا على تحديد هوية وملامح المرأة في كل جهة، باعتبار أن لكل منطقة خصوصياتها، وذلك باعتماد منهج قائم على النوع الاجتماعي وعلى الأدوار في إطار مقاربة تسعى الى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الوظائف الاجتماعية والاقتصادية، وفق ذات المصدر