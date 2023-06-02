نابل: تواصل الاستعدادات لتأمين سير الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف

تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتربية بنابل بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية، الاستعداد بنسق حثيث لتأمين سير الامتحانات الوطنية، من باكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية، في أحسن الظروف، حيث اكد المندوب الجهوي للتربية بنابل زكرياء داسي إن الاستعدادات شارفت على الانتهاء.

واكد داسي اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية (وات) جاهزية مراكز الاختبارات والبالغ عددها 27 مركز اختبار ومركز الإصلاح بمعهد مهن التربية بقربة ومركز الإيداع بمقر المندوبية الجهوية للتربية بنابل، وأفاد بأن عدد المترشحين لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بولاية نابل بلغ 9785 مترشحا موزعين على 7804 تلاميذ من المعاهد العمومية و1548 تلميذا بالمعاهد الخاصة، في حين بلغ عدد المترشحين بصفة فردية 433 تلميذا

واشار الى انه يوجد من بين المترشحين لهذه الدورة، 39 حالة استثنائية من ذوي الاحتياجات الخصوصية من بينهم 17 حالة إعاقة عضوية متوسطة و6 حالات إعاقة عضوية حادة و5 حالات إعاقة بصرية خفيفة و3 حالات إعاقة بصرية متوسطة و6 حالات إعاقة بصرية حادة وحالتي إعاقة سمعية، وبين انهم سيتمتعون بإجراءات خاصة على غرار إضافة ثلث الوقت المخصص لكل مادة أو توفير قاعة خاصة للمترشح أو بتضخيم الخط

وفي سياق متصل، أفاد أن عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التي ستجرى في الفترة الممتدة بين 19 و21 جوان، بلغ 2416 مترشحا من بينهم 2151 من تلاميذ المعاهد والمدارس العمومية و265 من المدارس الخاصة، في حين بلغ عدد المترشحين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي التقني والتي ستجرى في نفس الفترة 6 مترشحين

وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية التي ستجرى أيام 22 و23 و24 جوان، بين ان عدد المترشحين بلغ 3931 تلميذا من بينهم 3461 تلميذا من المدارس الابتدائية العمومية و464 تلميذا من المؤسسات الخاصة و6 ترشحات فردية.

يشار الى ان اختبارات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 تجرى أيام 7 و8 و11 و12 و13 و14 جوان القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 جوان، في حين تجرى دورة المراقبة أيام 3 و4 و5 و6 جويلية ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 16 جويلية 2023