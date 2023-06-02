مدنين: انطلاق إعداد مراكز الامتحانات مباشرة بعد الأسبوع المقبل لضمان احتضانها الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف



بعد عدة جلسات على المستوى الجهوي والمحلي وزيارات الى مركزي الاصلاح بمدنين وجربة ستنطلق المندوبية الجهوية للتربية بمدنين، في عملية اعداد مراكز الامتحان البالغ عددها 29 مركز بالتزامن مع إنهاء فترة الاسبوع المغلق يوم غد السبت وذلك بهدف ضمان حسن استعدادها لانطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2023 واستقبال مترشحيها من التلاميذ البالغ عددهم في هذه الدورة 5148 مترشح في أفضل الظروف، وفق المندوب الجهوي للتربية محرز نجيب بن حميدة.

ويتوزع المترشّحون لامتحان الباكالوريا بمدنين إلى 4389 مترشحا من مؤسسات التعليم العمومي، و515 مترشحا من التعليم الخاص، و244 مترشّحا بصفة فردية، و سيؤمن عملية مراقبتهم في هذه الاختبارات 2300 استاذ مراقب في 346 قاعة.

وحسب الشعب، يتوزع هؤلاء المترشحين إلى 1714 مترشّحا في شعبة الاقتصاد والتصرف، و1116 في شعبة العلوم التجريبية، و990 في شعبة الاداب، و573 مترشح في شعبة العلوم التقنية، و423 في علوم الاعلامية، و301 مترشح في شعبة الرياضيات، و31 ترشحوا في شعبة الرياضة.

من جهة أخرى، سيشارك في اختبارات شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني، التي تنطلق يوم 19 جوان الجاري، 1411 مترشحا سيتوزعون على 11 مركزا تضم 83 قاعة امتحان، فيما سيؤمن عملية المراقبة 450 استاذا، في حين سيشارك 2923 مترشحا في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية منهم 2751 من مؤسسات التعليم العمومي و172 من التعليم الخاص في 9 مراكز امتحان تضم 171 قاعة يشرف على عملية المراقبة فيها 419 مراقبا.

وفي سياق متّصل، شدّد المندوب الجهوي للتربية على دعوة الاولياء الى عدم تسليط ضغط نفسي على أبنائهم التلاميذ لضمان اجتيازهم امتحاناتهم في كنف الراحة النفسية، وإلى تحمّل مسؤوليتهم في تجنيب أبنائهم محاولات الغش المقصودة منها او غير المقصودة وخاصة اصطحابهم الهاتف الجوال وما يتبعه من عقوبات تحرم التلميذ فرصة النجاح.