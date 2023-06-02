تشافي: ميسي سيقرر مستقبله الأسبوع المقبل, وأبواب برشولة مفتوحة

أكد مدرب فريق برشلونة لكرة القدم, تشافي هيرنانديز أن مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي, الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحسم مستقبله الأسبوع المقبل, سواء بالعودة إلى البارسا أو الانتقال لناد آخر.

وقال تشافي, في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: ” الأسبوع المقبل سيتخذ ليو قراره. إذا تحدثنا عن ميسي كل يوم فلا أعتقد أننا نضيف شيئا, في النهاية سيقرر الأسبوع المقبل, والآن هناك 200 فرضية, في النهاية سيقرر مستقبله, وهنا الأبواب مفتوحة له, لم يعد هناك نقاش هنا بشأن ذلك”.

وأضاف مدرب برشلونة: ” قلت مرات عديدة أن الأبواب مفتوحة هنا له. أنا المدرب وأعلم أنه سيساعدنا إذا قرر المجيء, ولكن في النهاية أعتقد أنه يتعين علينا تركه وشأنه قليلا, أنهى الموسم هناك في فرنسا. فلديه الكثير من الاحترام لباريس ويريد أن ينهي الموسم بأفضل طريقة وينتهي عقده, وبعد ذلك لديه كل الحق ليقول إلى أين سيذهب وإلى أين ينتهي به المصير”.

وتابع,”أعتقد أن لديه الإمكانية لمواصلة المستوى العالي ويمكنه اللعب في العديد من المراكز, يمكنه اللعب كجناح, ويمكنه اللعب كلاعب خط وسط, ويمكنه اللعب مهاجم وهمي, حيث لعب طوال حياته. فأنا أرى أنه يمكنه مساعدتنا كثيرا, وأعتقد أننا نفتقر إلى تلك الموهبة في الثلث الأخير, ودائما ما يمنحها ليو لك”.

وعن موقف إدارة برشلونة من عودة ميسي علق, “وفقا لما قالوه لي نعم, وإذا طالبوا منى كمدرب رأيي فأنا موافق 100% على هذه العملية”.