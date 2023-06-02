خطير: وزير الاقتصاد يفجرها ويكشف..

أكد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد اليوم الجمعة ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة، معربا عن امله في التوصل الى اتفاق مع الصندوق يوفر الظروف اللازمة حتى لا يكون هناك أثر سلبي على الطبقة المتوسطة و الفئات محدودة الدخل

وقال الوزير في تصريح لراديو ديوان أف أم بمناسبة إطلاق منظمة الاعراف لـ”مستودع ولوحة القيادة الخاصة بالسيارات والملاحة الجوية”، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يصرح يوما بتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا “ان الحكومة ماضية في طريق الاصلاحات التي قامت بها الإدارة و الحكومة التونسية لاسترجاع التوازنات المالية لأننا وصلنا إلى مديونية مرتفعة و لا بد من استرجاع التوازنات المالية العامة”