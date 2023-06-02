سيدي بوزيد: تقدّم عملية رسم حدود عمادات الجهة بنسبة 40 بالمائة

بلغت نسبة تقدّم رسم حدود العمادات بولاية سيدي بوزيد 40 بالمائة حسب أعلن عنه، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية بإشراف والي الجهة، عبد الحليم حمدي، وبحضور المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، محمد رضا السعدي، ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد نوفل الفريخة، وعضو مجلس الهيئة، محمد التليلي المنصري، وممثلي الادارت الجهوية والسلط المحلية.

وذكر المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، نبيل جلالي، بالمناسبة، أنّه تم تخصيص 8 فرق خلال المرحلة الاولى للقيام بعمليات رسم الحدود، وقد انطلق نشاطها منذ 23 ماي الماضي في 8 معتمديات من بين 14 معتمدية بالولاية، ليبلغ تقدم نشاطها نسبة 40 بالمائة من خلال المصادقة على 32 عمادة نهائيا، في حين بلغت نسبة المصادقة على المحاضر محليا 81 بالمائة، ونسبة الانجاز 94 بالمائة.

وأوضح أن العمادات التي تمت المصادقة النهائية على أشغالها تتوزّع على معتمديات الرقاب (7 من ضمن 12 عمادة)، والمزونة (9 من ضمن 9 عمادات)، والمكناسي (5 من ضمن 9 عمادات)، وأولاد حفوز (6 من ضمن 9 عمادات)، وجلمة (11 من ضمن 11 عمادة)، وسوق الجديد (8 من ضمن 8 عمادات)، وسيدي بوزيد الشرقية (8 من ضمن 11 عمادة)، وسيدي بوزيد الغربية (10 من 10 عمادات).

من جهته، ذكر المنسق الجهوي لانجاز مشروع تحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية بولاية سيدي بوزيد، نور شكري، أن عملية رسم الحدود تجري في أحسن الظروف، والمنتظر ان تنهي الفرق مهمتها في أقرب الآجال وتشرع في رسم الحدود بالعمادات الأخرى في بقية المعتمديات.

من جانبه، عرّف قام نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، محمد نوفل فريخة، بأهم محاور وأهداف مشروع ضبط الحـدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية على مستوى العمادات الذي سيفضي لأول مرة في تاريخ البلاد الى ضبط حدود 2085 عمادة بشكل رسمي ودقيق، بما سيساهم في تعزيز برامج التنمية في الجهات، وتعبيد الطريق أمام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واستكمال باقي المؤسسات الدستورية وخاصة الغرفة البرلمانية الثانية

وأكد على أهمية دور مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع انطلاقا من والي الجهة، وصولا إلى مختلف مصالح الولاية، والإدارات الجهوية.

كما أثيرت خلال الجلسة العديد من الإشكاليات المتعلقة بضبط الحدود بين العمادات، وتسميات البعض الآخر منها، وتم التأكيد على تغليب مصلحة المواطن في عملية رسم الحدود بما من شأنه تسهيل الخدمات الإدارية المسداة إليه لاحقا.

يشار إلى أن ولاية سيدي بوزيد تنقسم إلى 14 معتمدية، وتضم 115 عمادة، حيث تشمل كل معتمدية 5 عمادات او أكثر ماعدا معتمدية الهيشرية التي تضمّ 3 عمادات فقط ويجري تقسيمها الى 5 عمادات ليبلغ العدد الجملي للعمادات بولاية سيدي بوزيد 118 وبالتالي 118 دائرة انتخابية محلية.