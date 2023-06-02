رئيس الجمهورية يجدد رفض تونس التدخل في شؤونها

جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد تمسّك تونس بسيادتها وبثوابت سياستها الخارجية ومن أهمّها رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية”،وذلك خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار ، تناول نتائج زيارة الوزير الأخيرة الي فرنسا.

وقال سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، إن تونس التي ترفض التدخل في شؤون غيرها من الدول ترفض في المقابل أن يتدخل أحد في شأنها الداخلي النابع من إرادة شعبها”.

وشدد على أن لتونس تاريخ أثرى بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات، مذكرا بأن الشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء، وأن تونس قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقى دروسا من أي جهة كانت.

وكان وزير الخارجية نبيل عمار أدى يومي 30 و31 ماي الفارط زيارة عمل الى فرنسا بدعوة من نظيرته كاترين كولونا.