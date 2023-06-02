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عاجل: حكم قضائي يقضي بإحالة إذاعة شمس أف أم إلى هذه الشركة..ونحو تسريح 20 عونا..!!

2023/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن مساء اليوم الجمعة مراقب التنفيذ بإذاعة شمس أف أم أن المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بجلسة 2 جوان 2023 ,حكمها القاضي باحالة شركة تونيزيا برودكستينغ (شمس أف ام) الى شركة أفريكا برودكستينغ (شركة في طور التكوين) مُطهرة من جميع الديون والترسيمات السابقة بقيمة 000 300 1 د وعلى المُحال لفائدتها اتمام اجراءات تكوين الشركة ودفع ثمن الاحالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ اعلامها.

وحسب ما أوردته الاذاعة فان عليها أن تُحافظ على عدد 30 موطن شغل ويبقى تحديد القائمة النهائية للأعوان الذين سيُواصلون عملهم بالمؤسسة خاضعًا لمصادقة المحكمة قبل تفعيلها والاذن بتسريح بقية الأعوان وعددهم عشرون (20 ) عونا بعد ضبط مستحقاتهم طبق ما يقتضيه القانون مع الإذن بالتنفيذ الوقتي .

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